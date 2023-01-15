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Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.36'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 17,9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Valilik: Olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır

 Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada ise deprem sonrası ekiplerin bölgeye ulaştığı aktarıldı.

Bölgedeki çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir.”