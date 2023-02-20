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Elazığ'da art arda artçı depremler

Elazığ'ın Palu ilçesinde 5 artçı deprem art arda meydana geldi. Palu'da 4.8, 4.7, 4.6, 4.5 ve 4.4 olmak üzere 5 deprem oldu.

Haber Merkezi
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.37'de Elazığ'ın Palu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. Saat 03.39'da ise aynı bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Palu'da saatler 04.07'yi gösterdiğinde de 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. Saat 05.29'da ise 4,4 ve 06.45'te 4,5 büyüklüğünde depremler yaşandı.

 

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