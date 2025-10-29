  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Elazığ’da Cumhuriyet coşkusu: Dağcılar Türk bayrağıyla zirveye tırmandı
Takip Et

Elazığ’da Cumhuriyet coşkusu: Dağcılar Türk bayrağıyla zirveye tırmandı

Elazığ’ın Ağın ilçesinde, Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında Türk bayrağıyla kaya tırmanışı yapıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Elazığ’da Cumhuriyet coşkusu: Dağcılar Türk bayrağıyla zirveye tırmandı
Takip Et

Ağın Kaymakamlığı ve Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü işbirliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilçede bulunan Balkayası kayalıklarında tırmanış düzenlendi.

Elazığ’da dağcılar dev Türk bayrağıyla zirveye tırmandı

Bu kapsamda kulüp üyesi 7 profesyonel dağcı 50 metre yüksekliğindeki Balkayası kayalıklarına 4 metre genişliğinde ve 6 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla tırmandı.

Dağcıların adeta görsel şölen sunan Türk bayraklı tırmanışı dron ile havadan görüntülendi.

Kulüp Başkanı Abdullah Ataş, AA muhabirine, adrenalin dolu bu tırmanışın gerçekleştirilmesine destek veren Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'a teşekkür etti.

Bu anlamlı günde şanlı Türk bayrağıyla tırmanış gerçekleştirmenin gururunu yaşadıkları aktaran Ataş, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılını sevinçle kutluyoruz. Bu güzel vatanı bize miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

A101 31 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101 indirimli ürünler!A101 31 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101 indirimli ürünler!Aktüel
A101'e Buharlı Halı Yıkama Makinesi geliyor! A101 30 Ekim 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!A101'e Buharlı Halı Yıkama Makinesi geliyor! A101 30 Ekim 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!Aktüel

 

Gündem
Konya'da 1 öğretmenli, 1 öğrencili okulda 29 Ekim töreni
Konya'da 1 öğretmenli, 1 öğrencili okulda 29 Ekim töreni
Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra işine son verilmişti: Hüseyin Günay'ın son hamlesi ortaya çıktı
Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra işine son verilmişti: Hüseyin Günay'ın son hamlesi ortaya çıktı
İstanbul Boğazı'nda tekneyle kano çarpıştı: 4 kişi denize düştü
İstanbul Boğazı'nda tekneyle kano çarpıştı: 4 kişi denize düştü
Cumhuriyet Bayramı’nda görkemli an: Dev Türk Bayrağı uzaydan görüntülendi
Cumhuriyet Bayramı’nda görkemli an: Dev Türk Bayrağı uzaydan görüntülendi
Süreç komisyonu yarın Bakan Fidan ve Bakan Tunç’u dinleyecek
Süreç komisyonu yarın Bakan Fidan ve Bakan Tunç’u dinleyecek
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme anı kameraya saniye saniye yansıdı (Video)
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme anı kameraya saniye saniye yansıdı (Video)