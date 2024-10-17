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Elazığ'da deprem anında kuafördeki panik anları: Kendilerini sokağa attılar

Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anında Elazığ'da kuaförler ve tıraş ettikleri vatandaşların bir anda kaçmaya başlaması kameralara yansıdı.

Haber Merkezi
İHA
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Elazığ'da deprem anında kuafördeki panik anları: Kendilerini sokağa attılar
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Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli şekilde hissedildi. Depremde Elazığ’da 20 bina ağır, 517 bina ise az hasar görürken yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Deprem anında kuaförler ve tıraş ettikleri vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte kaçmaya başladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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