Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutları lağım bastı

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kentsel dönüşüm kapsamında merkez Abdullahpaşa Mahallesi'nde TOKİ tarafından deprem konutları yapılarak depremzedelere verildi.

Aradan geçen dört yıla rağmen konutlardaki alt yapı sorunu başta olmak üzere birçok eksik tamamlanmadı.

ANKA'nın aktardığına göre, son olarak kanalizasyon pisliğinin bina bodrumunu doldurması üzerine depremzedeler isyan etme noktasına geldi.

Defalarca lağım suyu birikti

Binanın yangın merdivenin olmadığını, yangın sisteminin ise çalışmadığını söyleyen Özkan Yerli şu şekilde konuştu:

“Abdullahpaşa 4. Etap TOKİ d-35’te oturuyorum. Yetkililere söylememize rağmen defalarca lağım suları birikti. Binanın kotası aşağıda, belediyenin rögarı yukarıda olduğu için çekmiyor. Geri gelince bodrumlar su oluyor. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Bu durumun çözülmesi için gereken adımların atılmasını talep ediyoruz. Bina yapıldığından bu yana yangın merdiveni yok. Bir yangın olduğu zaman bir can güvenliğimiz yok. Bunu defalarca söylememize rağmen hiçbir çalışma yapılmadı. Pencere yok, yangın sistemi şu an çalışmıyor. Ben ve komşularımın can güvenliği yok. Bu sorunu iki yıldır yaşıyoruz. Biz defalarca belediyeyi çağırdık. Gelip açıyorlar, ikinci gün bir daha lağım suları bizim bodruma doluyor. Ben bir aydır çocuklarımla evde yatamıyorum, yemek yiyemiyorum. Sağlık açısından endişe ediyorum. Yetkililere sesleniyorum, ilgilensinler. Artık son noktaya geldik. Bildirmemize rağmen pazartesi deyip duruyorlar. Ama tam bir aydır. Yetkileri arıyoruz, 'bu pazartesi, ödenek yok, sizin cebinizden' çıkacak diyor. Herkes aidatını ödüyor. Ödemesine rağmen bir hizmeti alamıyoruz.”

'İnsan maskeyle evin içerisinde uyur mu?'

Binayla ilgili iki yıldır birçok sorun yaşadıklarını belirten bina sakinlerinden Yasemin Dündar, “Ama en önemlisi bu lağım sorunudur. Gerçekten evimizde uyuyamıyoruz. İnsan maskeyle evin içerisinde uyur mu? Yatağımızda rahat uyuyamıyoruz çok kötü koku var. Kapıların arkasını kilimlerle kapatmamıza rağmen yine evimde koku var. Evimde rahat yaşayamıyorum. İleride apartman sakinlerinin genelinin tifo ya da kolera hastalığına yakalanacağından çok eminim. 4. Etap yönetimi gerçekten çok ilgisiz. Apartman sakinlerinin geneli en az günde 10 defa arıyor. 4. Etap yönetimi bir gün tenezzül edip şu bodrumun haline bakmadı. ‘Teknik elemanı görevlendirdim’ deyip duruyor. Gerçekten zor durumdayız kendimizi şu anda sahipsiz hissediyoruz” diye konuştu.

'Kot farkı var… Tabii ki tıkanır'

Site yönetiminin ilgisizliğinden dert yanan Yaşar Canpolat ise şu ifadeleri kullandı:

"Bir rögar, iki yağmur suları, üç asansörlerin çalışmaması ve dört yönetimin ilgisizliği. Beyefendiyi bir güne bir gün görmedim. 'Ya babam hasta, ya annem hasta, ya il dışı yada yurt dışındayım' diyor. Burada iki tane garibanın sırtına binmiş. Rögar tıkanıyor, kapıdaki bahçıvana yükleniyor, bahçıvan buna ne yapabilir? Bu binada kot farkı var. Belediyenin rögarı ile TOKİ’nin yaptığı rögar arasında 40 santim kot farkı var. Tabii ki tıkanır. Evimin içerisine su basıyor. Balkon gibi bir çıkıntı yapmış ama gideri yok. Benden 800 lira aidat almayı biliyorsun. Bunu yükseltmeyi de biliyorsun. Siyasiyi arkana almışsın, kimse sana bu konuda bir şey de diyemiyor. Genel müdürü arıyorum, ‘Tamam, yaptım, yapıyorum, oldu, olacak’ diyor. Oyalama taktiğini uyguluyor. Çünkü 20 günleri kaldı. 20 gün sonra bırakıp gidecekler, olan bu vatandaşa olacak. Bir genel müdür bir müdüre laf geçiremiyor. Gel bunun altından çık.”