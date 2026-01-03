  1. Ekonomim
  3. Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Son dakika haberine göre Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
Elazığ'da saat 20:27'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 9.85 kilometre olarak açıklandı.