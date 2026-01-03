Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Son dakika haberine göre Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Elazığ'da saat 20:27'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 9.85 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 3, 2026
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Baskil (Elazığ)
Tarih:2026-01-03
Saat:20:27:26 TSİ
Enlem:38.40111 N
Boylam:38.93917 E
Derinlik:9.85 km
