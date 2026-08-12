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Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Elazığ'ın Merkez ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.40'ta merkez üssü Elazığ Merkez olan 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.