Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Elazığ'ın Merkez ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.40'ta merkez üssü Elazığ Merkez olan 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2026
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2026-08-12
Saat:20:40:11 TSİ
Enlem:38.587 N
Boylam:39.57 E
Derinlik:8.8 km
Detay:https://t.co/LqNzUmSILJ@afadbaskanlik