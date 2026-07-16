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Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.52'de, merkez üssü Sivrice olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 11,47 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ardından AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı, tüm birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiği belirtildi.