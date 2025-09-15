Elazığ'da korkutan patlama sesi! Evlerin camları kırıldı
Elazığ'da gökyüzünde meydana gelen patlama sesinin nedeni belli oldu. Bazı evlerin camlarının kırıldığı olaya jetlerin geçişi sırasında meydana gelen sonik patlamanın neden olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Hankendi Mahallesi ve Baskil ilçesinde bir patlama sesi duyuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sesle ilgili çok sayıda ihbarda bulunulurken, sosyal medyada bir hava aracının düştüğü yönünde paylaşımlar yapıldı.
Patlama sesi ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çıkan sesin jetlerin geçişi sırasında meydana gelen sonik patlama olduğu öğrenildi.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, bölgede herhangi bir hava aracının düşmediğini, sesin sonik patlamadan kaynaklandığını ifade etti.