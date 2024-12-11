Elazığ'da kuduz vakası! Bir çocuk yaşamını yitirdi
Elazığ’da kuduz vakası tespit edilen 9 yaşındaki Muhammed Muaz, tedavi altına alındığı hastanede fenalaştı. Talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'da kuduz hastalığı nedeni ile fenalaşan 9 yaşındaki çocuk, Elazığ'da hayatını kaybetti. 9 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Muaz, Şanlıurfa'da aniden fenalaştı.
Muhammed Muaz kurtarılamadı
Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.