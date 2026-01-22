Elazığ’da motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelere 2 gün yasak

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışının gece boyu ve yarın akşama kadar süreceği değerlendirildiğinden, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; İl genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet) ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 22 Ocak 2026 Perşembe ve 23 Ocak 2026 Cuma günü 2 (iki) gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur" denildi.