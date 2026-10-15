Elazığ’da okullarda eğitime ara verildi

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Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, ikili eğitim yapan okullarda eğitime bugün öğleden sonra ara verildi.

Valiliğin açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, Vali Numan Hatipoğlu'nun talimatıyla ikili eğitim yapan okullarda dersi devam eden öğrencilerin saat 14:30 itibarıyla evlerine gönderileceği belirtildi.

Taşımalı eğitim kapsamındaki okulların da uygulamaya dahil olduğu ifade edilen açıklamada, servis araçlarının ve velilerin zamanında bilgilendirilmesi, öğrencilerin güvenli şekilde evlerine ulaşmalarının sağlanması gerektiği kaydedildi.

Gerekli tedbirler alınacak

Açıklamada, saat 14:30 itibarıyla çocuklarını okuldan alamayacak durumda olan çalışan anne ve babaların çocukları için gerekli tedbirlerin alınacağı, öğrencilerin velileri tarafından teslim alınana kadar okulda güvenli şekilde bulunmalarının sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması ve mağduriyet yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve sürecin dikkatle takip edilmesi istendi.