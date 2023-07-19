Elazığ'da otobüs tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 34 yaralı
Elazığ'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.
AA
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Elazığ- Malatya kara yolu Koçharman köyü mevkiinde B.D. idaresindeki 23 ADF 976 plakalı otobüs, N.T. idaresindeki 16 ARS 957 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.
İhbar üzerine sağlık, UMKE, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.