Elazığ'da yeni yılın ilk dakikalarında doğan buzağıya altın takıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, merkeze bağlı Gölköy'de Mücahit Bakıl'a ait çiftlikte yeni yılın ilk buzağının doğduğu bilgisi üzerine ilgili kurum personeli ve Elazığ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ümit Fırat Turan ile çiftliği ziyaret etti.

Ziyarette, anne ve buzağının sağlık kontrolleri yapıldı, buzağıya küpe takılarak kimliklendirme işlemi tamamlandı.

Taşkesen, çeyrek altın taktığı buzağıya Bereket adını verdi.

Taşkesen, 2026 yılının tarım ve hayvancılıkta bereketli bir yıl olmasını dileyerek, "İlimiz, hayvansal üretim planlaması kapsamında planlı üretim bölgesi içerisinde yer aldığından, her bir buzağı için üreticilerimize en az 2 bin 100 lira destek verilmekte, diğer tüm koşullar sağlandığında ise bu destek miktarı 16 bin 520 liraya kadar çıkabilmektedir. Bu destekler, sahadaki üretimin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor." dedi.