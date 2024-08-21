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Elebaşılığını Adnan Üstün'ün yaptığı suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen "Kuyu-19" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Elebaşılığını Adnan Üstün'ün yaptığı suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçta kibirlenenlerin, halkın huzurunu kaçıranların, organize suç örgütü ve çetelerin kazdıkları kuyulara düşeceklerini ve hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlı olduklarını belirterek, "İzmir'de elebaşılığını Adnan Üstün'ün (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik Kuyu-19 operasyonu düzenlendi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

Operasyonun detayları

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu İzmir'de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonda ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

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