  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
Takip Et

Elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ’da düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini verdi.

Operasyon kapsamında elebaşının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Operasyonun Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, suça azmettirme, suçu üstlenme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, 10 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Elazığ Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

Hükümet harekete geçti: Miras yoluyla kalan araziler için yeni uygulama başlıyorHükümet harekete geçti: Miras yoluyla kalan araziler için yeni uygulama başlıyorEkonomi
Özel okullarda servis ücreti artışı durdurulamıyor: 70 bin TL'yi aştıÖzel okullarda servis ücreti tartışması: Fiyatlar 70 bin TL'yi aştıEkonomi
13 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...13 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye rica: Gerilimi azaltması için İran'ı ikna edinABD'den Türkiye'ye rica: Gerilimi azaltması için İran'ı ikna edinGündem

 

Gündem
Erhan Adem: Tarımda sürdürülebilir bir gelecek inşa edecek yeni bir anlayışa ihtiyaç var
'Tarımda sürdürülebilir bir gelecek inşa edecek yeni bir anlayışa ihtiyaç var'
AK Parti'de değişiklik! Erdoğan'ın kararıyla görevinden alındı
AK Parti'de değişiklik! Erdoğan'ın kararıyla görevinden alındı
Kulis: En az üç vekil ve 15 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılacak! İşte o vekiller
Kulis: En az üç vekil ve 15 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katılacak! İşte o vekiller
Kira zamları, tahliye davalarını patlattı
Kira zamları, tahliye davalarını patlattı
Yunanistan alevlerle mücadele ediyor: Türkiye'nin gönderdiği uçaklar Atina'ya ulaştı
Yunanistan alevlerle mücadele ediyor: Türkiye'nin gönderdiği uçaklar Atina'ya ulaştı
SON DAKİKA.... MİT, Jandarma ve USOM'dan siber operasyon: Casusluk ağı çökertildi
MİT ve Jandarma'dan siber operasyon