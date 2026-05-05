Elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi: Staj yaptığı yerin elektik ustası tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 16 yaşındaki Mahir Buğra K'nin, staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden iş yerinin elektrik işlerini yapan H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, pastane sahibi S.Ç. serbest bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Yunus Emre Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta, 16 yaşındaki Mahir Buğra K.'nın staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Mahir Buğra K., staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.