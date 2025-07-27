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Elektrik akımına kapılan AK Partili Lütfi Pişkin hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan AK Parti Akseki ilçe yönetim kurulu üyesi 68 yaşındaki Lütfi Pişkin hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Elektrik akımına kapılan AK Partili Lütfi Pişkin hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan AK Parti Akseki ilçe yönetim kurulu üyesi 68 yaşındaki Lütfi Pişkin hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 saatlerinde Lütfi Pişkin’in ikamet ettiği Fakılar Mahallesi'nde bulunan evinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Lütfi Pişkin, evinin mutfağında yapılan tadilat nedeniyle mutfakta bulunan prizdeki elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Durumu fark eden eşi ve çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Adrese sağlık ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Akıma kapılan Lütfi Pişkin, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Akseki Devlet hastanesine kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Pişkin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Lütfi Pişkin’in otopsi işlemleri yapılması için Akseki Cumhuriyet Savcılığınca Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra Lütfi Pişkin'in, Akseki’ye getirilerek yarın toprağa verilmesi bekleniyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. 

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