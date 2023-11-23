'Elektrik sayaçlarına yazılım yükleyen' 3 kişi yakalandı
İstanbul ve Giresun'da düzenlenen operasyonda elektrik sayaçlarına elektrik sayaçlarına yazılım yükledikleri ve bu şekilde faturaların daha düşük gelmesine neden olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, elektrik sayaçlarına yazılım yükleyerek kamuyu zarara uğrattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Giresun'un bazı ilçelerinde ev ve iş yerlerindeki elektrik sayaçlarına yazılımla müdahale edilerek, faturalardaki kullanım miktarının olması gerekenden düşük gösterilmesinin sağlandığını belirledi.
Yazılımları sayaçlara yükleyerek kamuyu ciddi miktarda zarara uğrattıkları belirlenen C.B, M.K. ve M.F, Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandı.
Şüphelilerin kaç ilçede, kaç abonenin elektrik sayaçlarına yazılım yüklediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.