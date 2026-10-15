Elektrikli araçlar yağmurda güvenli mi, çarpılma riski var mı?

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Elektrikli otomobiller, yağışlı havalarda ve günlük sürüş koşullarında güvenle kullanılabilecek biçimde üretiliyor. Batarya sistemleri, yüksek voltaj kabloları ve elektrikli parçalar, suya karşı özel yalıtım ve koruma mekanizmalarıyla donatılıyor. Bu nedenle aracın yağmurda ıslanması, doğrudan elektrik çarpması riski oluşturduğu anlamına gelmiyor.

Ancak güvenlik seviyesi; aracın bakımına, üretim standartlarına ve maruz kaldığı suyun miktarına bağlı olarak değişebiliyor. Özellikle sel ve derin su birikintileri, elektrikli araçlar açısından daha ciddi riskler doğurabiliyor.

Elektrikli araçlar yağmurlu havada şarj edilir mi?

Elektrikli araçların yağışlı havalarda şarj edilmesi, uygun ekipman ve güvenlik koşulları sağlandığında genellikle tehlike oluşturmuyor. Araçlar ve şarj istasyonları, dış ortam şartlarına dayanacak şekilde tasarlansa da her priz ve kablonun güvenli olduğu düşünülmemeli.

Şarj öncesinde kablo, soket ve bağlantı noktalarının sağlamlığı kontrol edilmeli. Üreticinin kullanım talimatlarına uyulmalı ve gerekli güvenlik donanımlarına sahip şarj üniteleri tercih edilmeli.

Hasarlı kablo ve ekipmanlar kesinlikle kullanılmamalı, su altında kalmış elektrik bağlantılarına dokunulmamalı. Su baskını görülen bölgelerde ise şarj işlemine ara verilmesi gerekiyor.

Sel suları araçlar için hangi riskleri taşıyor?

Yağmur altında araç kullanmakla sel sularına maruz kalmak aynı tehlikeyi oluşturmuyor. Özellikle su seviyesinin yükseldiği durumlarda aracın elektrik aksamı, motoru, bataryası ve mekanik bileşenleri zarar görebiliyor.