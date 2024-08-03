Elektrikli bisikletin bataryası seyir halinde patladı
Bursa'da seyir halindeki elektrikli bisikletin bataryası patladı. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye müdahale etti.
Bursa'da seyir halindeki elektrikli bisikletin bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı.
Yangın, saat 13.30 sıralarında İznik ilçesi Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray Kırıkoğlu idaresindeki 16 AVU 171 plakalı elektrikli bisiklet seyir halindeyken pilinin patlaması sonrası bir anda alev aldı. Kırıkoğlu, kısa sürede alev topuna dönen elektrikli bisikletini, yangının diğer araçlara sıçramaması için sürükleyerek kenara çekmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.