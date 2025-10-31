Elektrikte devlet desteği kaç TL? 1 aylık elektrik tüketimimi kaç kilovat (kWh), nasıl öğrenirim? soruları elektrik faturalarındaki can sıkıcı yeni dönemi ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeye göre fatura tutarı ve kullanım değerleri belirli bir limiti aşan haneler elektrik faturasını çok daha yüksek rakamlarda ödeyecek.

ELEKTRİKTE DEVLET DESTEĞİ KAÇ TL?

Elektrikte devlet desteği tutarı, evdeki kişi sayısına ve tüketim miktarına göre değişiyor. 2025 itibarıyla, 1‑2 kişilik hanelere 75 kWh, 3 kişiye 100 kWh, 4 kişiye 125 kWh, 5 ve üzeri kişilere 150 kWh destek veriliyor.

Ayrıca faturaların düşük tüketim kadrosunda (417 kWh altı) %60 oranında, yüksek tüketim kadrosunda %40 oranında devlet desteği uygulanacağı belirtiliyor.

Yani destek sabit bir TL tutarı olmamakla birlikte, örneğin 4 kişilik hanede 125 kWh’lık destek sağlandığında bu desteğin karşılığı fatura birim fiyatına göre değişecektir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Daha önce yapılan düzenlemeyle yıllık 5 bin kilovat saati aşan seviyede elektrik tüketimi yapanlar devlet desteğinden yararlanamıyordu.

Yeni yapılan düzenlemeyle söz konusu tüketim limiti 4 bin kilovat saate düşürüldü. Böylece, yıllık tüketimi 4 bin kilovat saat ya da aylık 333 kilovat saati aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.

Bu karar abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını yani yaklaşık 2.5 milyon aboneyi etkileyecek.

1 AYLIK ELEKTRİK TÜKETİMİMİ KAÇ KİLOVAT (KWH), NASIL ÖĞRENİRİM?

Elektrik dağıtım şirketi personeli tarafından sayaçtan kesilen son elektrik faturasının üzerinde, ödeme tutarının yanı sıra o dönemde kaç kWh elektrik tükettiğiniz açıkça belirtilir. Faturanızın üzerinde genellikle şu şekilde yazar:

Tüketim Miktarı (kWh): Faturaya esas olan dönemde ne kadar enerji harcandığı.

İlk Okuma Tarihi/Son Okuma Tarihi: Tüketimin hangi tarihler arasını kapsadığı.

Tüketim Dönemi (Gün): Tüketimin kaç günlük süreye ait olduğu.