  Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Kasım'da uygulanacak e-TEP/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonların belirlenmesi işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Gündem
