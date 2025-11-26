Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP/2) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Kasım'da uygulanacak e-TEP/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonların belirlenmesi işlemi tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
