Elektronik sigara: Kanserle bağlantılı ve sigara gibi vücuda zarar veriyor

Bilim insanları, dönüm noktası niteliğindeki bir çalışma ile e-sigara kullanan kişilerin DNA’larında, kansere yakalanan sigara içicilere benzer değişiklikler olduğunu ortaya koydu.

University College London’dan bilim insanları, elektronik sigara kullanıcılarından alınan yanak hücresi örneklerini analiz etti ve bunları sigara içenlerden alınanlarla karşılaştırdı. Her iki grupta da ağızlarındaki hücrelerin DNA’sında benzer değişiklikler görüldü. Bu değişiklikler de sigara içenlerde gelecekte akciğer kanseri gelişimiyle ilişkilendirildi.

Cancer Research dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, bulguların e-sigaraların kansere neden olduğunu kanıtlamadığını, ancak "cihazların başlangıçta düşünüldüğü kadar zararsız olmayabileceğini" gösterdiğini söyledi.

The Times tarafından kısa süre önce yapılan bir araştırma, tütün endüstrisiyle bağlantılı kuruluşların e-sigaraların sağlık risklerini küçümsemesi nedeniyle, e-sigaraların hükümet ve NHS tarafından sigarayı bırakma aracı olarak tanıtılmasının nasıl gençlerde elektronik sigara salgınına yol açtığını ortaya koydu.

Hücre örnekleri doğruladı

Elektronik sigara nispeten yeni olduğu için uzun vadeli yan etkileri hakkında çok az şey biliniyor. UCL’in çalışması, epigenetik olarak bilinen bir süreçte sigara ve elektronik sigaranın hücrelerdeki DNA’yı nasıl değiştirebileceğini inceleyen ilk çalışma oldu. Bu değişikliklerin hücrelerin daha hızlı bölünmesine ve potansiyel olarak tümörlere dönüşmesine izin verdiği düşünülüyor.

Çalışmada 4 bin kişiden elde edilen veriler kullanıldı ve yüzlerce sigara içicisinin yanı sıra düzenli olarak tütün kullanmayan elektronik sigara tiryakilerinden alınan hücre örnekleri incelendi.