Elif Şafak ile ilgili intihal tartışması sürüyor: Üst mahkemeye itiraz edildi

Yazar Elif Şafak'ın "Bit Palas" isimli kitabında, Mine Kırıkkanat'ın "Sinek Sarayı" kitabından intihal olduğu tartışmaları devam ediyor.

Anadolu 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, İclal Mine Kırıkkanat'ın davalılar Elif Şafak ile Doğan Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. AŞ'ye açtığı davada 159 bin 51 lira 65 kuruş maddi tazminatın davalı Şafak tarafından ödenmesine hükmetti.

Mahkeme, ayrıca kararın kesinleşmesinden sonra Türkiye'de tirajı en yüksek 3 gazeteden birinde, bir kez ilan verilmesine ve masrafın davalıdan alınmasına hükmederken, kararda taraflar için iki haftalık süre içinde istinaf yolunun açık olduğu da kaydedildi.

Kırıkkanat'ın avukatı tarafından sunulan dilekçede, "Sinek Sarayı" isimli eserin ilk olarak 1990'da yayınlandığı belirtilerek, Şafak'ın "Bit Palas" başlıklı romanının 60. sayfadan öteye kurgusu, kurgu mekanı, bazı karakterleri ve yazım üslubunun Kırıkkanat'ın kitabından intihal edildiği iddiaları yer aldı.

Davalı şirket Doğan Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. AŞ, sunduğu cevap dilekçesinde iddiaların hukuki dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddini talep ederken, Şafak da "Bit Palas" ile davacının "Sinek Sarayı" isimli eseri arasında esinlenme iddiasının dahi ileri sürülmesinin gerek edebiyat gerekse hukuk açısından mümkün olmadığını savunarak davanın reddini istedi.

130 yazardan destek

Karar sonrası Şafak'a destek veren 130 yazar tarafından kaleme alınan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elif Şafak'ın Bit Palas adlı yapıtı hakkında Mine G. Kırıkkanat tarafından açılan intihal davasının birinci derece mahkemede karara bağlanması üzerine, bazı çevreler sosyal medyada Elif Şafak‘ı hedef alan bir linç kampanyası başlattı. Paylaşımların içeriği ve üslubu, dertlerinin edebiyat olmadığını düşündürüyor. Bizler, edebiyatçılar olarak, bu linç kampanyasını hayret ve endişe ile izliyoruz."

Kırıkkanat: Türk milleti namusun yanında, hakkımı savunuyor

Kırıkkanat ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında açıklama haberini alıntılayarak, "26 yıl yurt dışında muhabirlik ve yabancı basında 'imzalı' gazetecilik yaptım, kitaplar yayımladım, asla Türkiye'yi satmadım. Türkiye düşmanlarına yaranmadım, yaslanmadım. Bugün ömrümün en büyük gururunu yaşıyorum. Türk milleti namusun yanında, hakkımı savunuyor. Foncular ve yancılar ise fikir hırsızlığını." değerlendirmesini yaptı.

Yayınevleri karar sonrası paylaşımlarda bulundu

Kırmızı Kedi Yayınevi, Instagram hesabında Kırıkkanat'ın kitabının fotoğrafını "Aslı varken taklidine gerek yok. Orijinal bir roman okumak isteyen okurlara tavsiyemizdir." ifadeleriyle paylaştı.

Ayrıca yayınevinin Youtube kanalında Kırıkkanat'ın sürece ve davaya ilişkin açıklamalarının yer aldığı video yayınlandı.

Elif Şafak, Doğan Kitap'ın internet sayfasında yayınlanan açıklamasında şunları aktardı:

"Çok ağırıma giden bu süreci tüm şeffaflığı ile paylaşma gereği doğdu. Mine Kırıkkanat benimle senelerdir uğraşır durur. Hakkımda etmediği kötü söz ve hakaret kalmamıştır. Bir kez olsun kötülüğe kötülükle cevap vermedim. Bu kez de 23 sene evvel yayınlanmış Bit Palas romanıma karşı durup dururken böylesi akıl dışı bir iftira ile ortaya çıktı. Öncelikle anlaşılması gereken konu bunun hukuk temelinde inşa edilmiş bir dava olmadığıdır. Bu dava fikir ve sanat haklarını korumayla ya da edebiyatla da ilgili değildir. Bu dava kişisel takıntı ve art niyet üzerine kurulmuştur."

Doğan Kitap'tan yapılan açıklamada ise üst mahkemeye itirazda bulunulduğuna işaret edilerek, "Yazarımızın haklarını, edebiyatı ve hakikati sonuna kadar hukuk yoluyla savunacağımızı tüm edebiyatseverlerle paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sosyal medyada konuya ve mahkeme kararına ilişkin yüzlerce yorum yapılırken, edebiyat çevrelerince tartışmalara ilişkin yapılacak değerlendirmeler de merak konusu oldu.