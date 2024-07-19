Elon Musk Microsoft'la dalga geçti

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza dünya çapında pek çok sektörü etkiledi. Özellikle havalimanları, bankalar ve hastanelerde büyük bir kriz yaşanıyor.

Dünya genelinde yaşanan arızayla ilgili X platformunun sahibi Elon Musk, dalga geçti. Musk, X Platformu’ndan yaptığı paylaşımda bir emoji paylaşarak, "Diğer her şey çalışmıyor ama bu uygulama hala çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Microsoft'ta yaşanan kriz ile dalga geçmeyi sürdüren Musk, 2021 tarihli "Macrohard >> Microsoft" ifadesini içeren gönderisini yeniden paylaşıp "..." işaretini koydu.