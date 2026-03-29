  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Elon Musk'ın babası Errol Musk, Doğu Perinçek ile bir araya geldi
Takip Et

Elon Musk'ın babası Errol Musk, Doğu Perinçek ile bir araya geldi

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın babası Errol Musk, danışmanı Nathan Browne ve bir Rus parti temsilcisiyle birlikte Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Türkiye'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Elon Musk'ın babası Errol Musk, Doğu Perinçek ile bir araya geldi
Takip Et

Elon Musk’ın babası Errol Graham Musk, Musk’ın danışmanı Nathan Browne ve Rusya merkezli Rodina Partisi Kadın Kolları Başkanı Goreva Svetlana Viktorovna,Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir araya geldi.

Teknoloji, siyaset ve uluslararası ilişkiler masaya yatırıldı

Odatv'de yer alan habere göre toplantıda teknoloji, siyaset ve uluslararası ilişkiler konuları masaya yatırıldı. Görüşmenin detayları paylaşılmazken, birden fazla alanı kapsayan bir temas olduğu vurgulandı. Katılımcılar arasında iş dünyası, siyaset ve uluslararası ilişkiler temsilcileri yer aldı.

