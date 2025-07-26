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Eltisi düğün günü zehirledi! Görüntüyü izleyince şok oldu (Video)

Ankara'da oğlunun düğününde fenalaşan kadın, içeceğine eltisi tarafından 'antidepresan' karıştırıldığını ileri sürdü. Rahatsızlanan kadın hastaneye nakledilirken, içeceğe ilaç karıştırıldığı iddia edilen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
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Eltisi düğün günü zehirledi! Görüntüyü izleyince şok oldu (Video)
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Olay, Ağustos 2023'te Ankara'da meydana geldi. İddialara göre, Necla Üstünel, oğlunun düğününde aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye nakledildi.

Durumun farkına düğün günü gittiği kuaförün kamera kayıtlarını inceledikten sonra varan Üstünel, eltisi tarafından içeceğine bir şişe antidepresan karıştırıldığını gördü.

Yaşadığı durum nedeniyle beyin travması geçiren ve ilaç kullanmaya başlayan Üstünel, eltisinden şikayetçi oldu.

Zanlı hakkında 'taksirle yaralama' suçundan verilen para cezasına itiraz eden Üstünel ailesinin şikayeti üzerine yargılamanın yeniden yapılacağı öğrenildi.

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