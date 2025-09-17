Emekli Albay Orkun Özeller gözaltına alındı
Emekli Albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararını öğrenen Özeller, Ordu'da Adliye'ye kendisi gitti. Özeller'e yöneltilen suçlama "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğu belirtildi.
Emekli Albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararını öğrenen Özeller, Ordu'da Adliye'ye kendisi gitti.
Özeller'e yöneltilen suçlamanın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğunu belirtti.
Özeller'in son zamanlarda, sosyal medya hesabı üzerinden ifade ettikleri tartışmalara yol açmıştı.