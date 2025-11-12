Emekli Albay Orkun Özeller için tahliye kararı verildi

Savcı esas hakkında mütalasında emekli Albay Orkun Özeller’in “kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan cezalandırılmasını “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan beraatını istedi. Savcılık, Özeller’in tahliye edilmesini talep etti. Duruşmaya karar arası verildi.

Orkun Özeller için tahliye kararı

Emekli Kurmay Albay Kurmay Özeller'in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraatına, "kamu personeline hakaret" suçundan ise adli para cezasına ve tahliyesine karar verildi.

Ne olmuştu?

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen emekli Albay Orkun Özeller, tutuklanmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen Özeller, kararı öğrenmesinin ardından Ordu'da Adliye'ye kendisi gitti.

Özeller'e yöneltilen suçlama 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğu belirtildi. Özeller, bugün (17 Eylül Çarşamba) öğleden sonra tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Özeller, Bahçeli'ye yönelik ifadelerinin ardından sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditlere maruz kaldığını açıklamıştı.