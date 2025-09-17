Emekli albay Orkun Özeller tutuklandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şikayeti sonrası gözaltına alınan emekli Albay Orkun Özeller, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı.
Özeller'in avukatı Doğukan Kozan şunları söyledi:
"Orkun Özeller, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince TUTUKLANMIŞTIR. Ancak onun için önemli olan Türk milletinin vicdanından yansıyan hükümdür."