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Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında tahliye kararı verildi

Üç yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan Emekli Amiral Türker Ertürk'ün 1 yıl 14 ay 20 gün ceza ile birlikte tahliyesine karar verildi. Ertürk, 49 gündür tutukluydu.

Haber Merkezi
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Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında tahliye kararı verildi
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Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, 17 Ağustos 2026’dan bu yana tutuklu bulunan emekli Tuğamiral Türker Ertürk’ün tahliyesine karar verildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun aktardığına göre mahkeme, Ertürk hakkında 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezasına hükmederken tahliye kararı da verdi.

Ertürk, sosyal medyada yeniden gündeme gelen ve üç yıl öncesine ait bir video kaydındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında 17 Ağustos 2026’da tutuklanmıştı.

Ertürk’e “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamaları yöneltilmişti.

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