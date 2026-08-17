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Son dakika Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı

Sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli Amiral Türker Ertürk, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Haber Merkezi
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Son dakika Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.

Hakkında soruşturma açılan emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındıHakkında soruşturma açılan emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındıGündem

 Türker Ertürk ne demişti?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bir videodaki ifadeleri gerekçe göstererek emekli Amiral Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlatmış, Türker Ertürk gözaltına alınmıştı.

Ertürk açıklamasında "Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de... Tabii ki herkes de, herkes de. Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum." demişti. 