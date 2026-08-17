Son dakika Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.

Türker Ertürk ne demişti?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan bir videodaki ifadeleri gerekçe göstererek emekli Amiral Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlatmış, Türker Ertürk gözaltına alınmıştı.

Ertürk açıklamasında "Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de... Tabii ki herkes de, herkes de. Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum." demişti.