Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 17 Ağustos'ta tutuklanan ve bugün ilk duruşmasına çıkan emekli Amiral Türker Ertürk'ün 'tutukluluk halinin devamına' karar verildi.

Ne oldu?

Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında, üç yıl önce; 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce evinden katıldığı bir programda kullandığı sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Ertürk'ün "Bakın artık iktidar değişecek ama acılı ama acısız iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de ben de tabii ki herkes de onun için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece, diye düşünüyorum. Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerde bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak" şeklinde beyanlarda bulunduğu, video içerisinde sunucunun "Elbette bedelini biliyorlardır. Değil mi efendim?" sorusuna onaylama şeklinde cevap verdiği aktarıldı.

Altı yıla kadar hapsi isteniyor

Ertürk hakkında hazırlanan iddianame 25 Ağustos'ta kabul edildi.

İddianamede, "Her ne kadar şüpheli tevil yoluyla ikrar içeren savunmasında suça konu videoların üzerinden zaman geçtiğini beyan etmişse de görsel basın ve sosyal medyada paylaşılan ve silinmeyerek yayınlanmaya devam eden suç içerikli paylaşıma ilişkin eylemlerin temadi eden suç kapsamında kaldığına" yönelik değerlendirme yapıldı.

"Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlaması"

İddianamede Ertürk'ün sözlerinin "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçu kapsamında kaldığı iddia edildi.

Ertürk hakkında "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.