Emekli aylıkları yatırıldı mı? EYT'lilere ilk maaş bugün hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylık ve ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacağını duyurmuştu. Emekliler aylıklarını bugün alacak. EYT'liler de ilk aylıklarını bugün almış olacak.

SGK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olan emeklilere hem aylık hem de bayram ikramiyesi bugün hesaplarına yatırılacak.

* Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise 15 Nisan'da,

* 24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 16 Nisan'da hesaplara yatırılacak.

* Bağkur kapsamında ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve ikramiyeleri 17 Nisan'da ödenecek.

* Ödeme günü, ayın 27 ve 28'i olanların ise 18 Nisan’da hesaplarına yatırılmış olacak.

* Emekli sandığı kapsamında aylık alanların da Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek.