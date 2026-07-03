Emekli eyleminde CHP'li vekil Süllü'ye protesto: Butlancı istemiyoruz!

Tüm Emeklilerin Sendikası, DEV Emekli Sen ve Emekli Meclisleri Sendikası tarafından Eskişehir Hamamyolu Caddesi’nde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya görevden alınan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da katılırken, Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de eyleme destek vermeye geldi. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, emekli eyleminde Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri tarafından “butlancı istemiyoruz” denilerek protesto edildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, “Burada emekliler olarak biz bu süreçte AK Parti’nin bu oyununda mutlak butlan içinde AK Parti’nin değirmenine su taşıyan hiç kimseyi üyelerimiz istemiyor” dedi. Daha sonra DEV Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, Süllü’yü çağırdığını söyleyerek, konuşma yapmaya çalıştı. Kılıç, tüm milletvekillerini ayrım yapmadan eyleme davet ettiğini ifade etti. Süllü’yü eyleme davet ettiği öğrenilen Hatice Kılıç ile alanda bulunan emekliler ve Ali Paşa Şanlı arasında gerginlik yaşandı.

Jale Nur Süllü eylemi terk etti

Kılıç’ın ardından söz almak isteyen Süllü’ye Ali Paşa Şanlı tarafından mikrofon verilmedi. Bunun üzerine Jale Nur Süllü, tepkisini dile getirerek eylemi terk etti.

Tarihin doğru tarafında kim duruyor ilerde görüleceğini söyleyen Süllü, “Benim üzüldüğüm tek şey; AK Parti’nin ekmeğine tam da yağ süren tabloyu kim yapıyor görüyorsunuz. Ayrışmayı, bölüşmeyi, ötekileştirmeyi kimin yaptığını görüyorsunuz. AK Parti’nin yıllardır yapmaya çalıştığı tablo bu. Butlancı diyebilirler ama ahlakçı, hırsız, rüşvetçi diyemezler. Ben resmi yönetimin ve resmi genel başkanın yanındayım. Ben hukuka saygılıyım. Hiç kimse beni bu şehrin sokaklarında istenmeyen kişi ilan edemez” dedi.