  Emekli Kurmay Albay Orkun Özeller'e saldırı
TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller’e, Trabzon’da yapacağı söyleşi öncesi saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıyı yapan kişinin MHP Beşikdüzü ilçe yöneticisi olduğu öğrenildi.

MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı şikayet sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, 2 hafta önce ilk duruşmada tahliye olmuştu.

Orkun Özeller'e, Trabzon Beşikdüzü’nde yapacağı söyleşi öncesinde yapılan saldırı kameraya yansıdı.

Orkun Özeller’e yönelik saldırı girişimi, Özeller'in çevresindeki şehit yakınlarının araya girmesi ile önledi. Saldıran kişinin, MHP Beşikdüzü İlçe Başkanlığı'nda görevli Ahmet G. olduğu öğrenildi.

