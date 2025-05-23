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Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu!

Emeklilere yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Yeni Yol Partisi, Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyelerin, sosyal devlete yaraşır biçimde arttırılarak asgari ücret seviyesine çıkartılması ve en düşük emekli aylığı, net asgari ücretin altına düşemeyecek şekilde değiştirilmesi için teklif verdi.

Haber Merkezi
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Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu!
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Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, emeklilere yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu söyledi.

 "Emekli bayramda torunlarına harçlık veremiyor"

Doğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa ülkelerinden gelen emeklilerin Antalya, İzmir ya da İstanbul'da günlerce tatil yaparken, Türkiye'deki emeklilerin bayramda torunlarına harçlık bile veremediğini öne sürdü.

"Emeklilikte maaşlar küçülüyor, geçim derdi büyüyor"

 

Çalışanların emekli olmaktan ve emekli edilmekten korktuğunu savunan Doğan, "Emeklilikle maaşlar küçülüyor, geçim derdi büyüyor. İşçi ya da memur emekli olduğunda maaşı yüzde 50'den fazla düşüyor. Memur emekli olduğunda, eş ve çocuk yardımı kesiliyor; sosyal hak ve yardımların tamamını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

 Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için asgari ücret çağrısı

Emeklilerin haklarının iyileştirilmesine yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu söyleyen Doğan, "Teklifimizde, Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyelerin, sosyal devlete yaraşır biçimde arttırılarak asgari ücret seviyesine çıkartılması var. İkinci olarak da en düşük emekli aylığı, net asgari ücretin altına düşemeyecek. Üçüncü teklifimiz de asgari ücretteki artışın yanında ilave seyyanen zam yapılacak." diye konuştu.

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