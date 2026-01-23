Emekli maaşlarına düzenleme yapılacak mı? MHP'li Büyükataman tarih verdi

Büyükataman emekli maaşları ile ilgili düzenleme yapılıp yapılmyacağına ilişkin soruya yanıt vererek ikinci altı ayı işaret etti.

Emeliler için temmuz ayını işaret etti

Büyükataman, “Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda müşterek irade ortaya koyduğu anda yeni bir yasayla birtakım ek tedbirlerin alınması, yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi çok zor değil takdir edersiniz. Bu konuda iyi niyetli hazırlıklar var, çalışmalar var. Belki yılın ikinci altı ayında ek birtakım düzenlemelerle başta emeklilerimiz olmak üzere bazı iyileştirmelerin yapılma ihtimali de kuvvetle muhtemel. Bekleyelim. Ben yılın ikinci altı ayında inşallah emeklilerimizle alakalı da bir iyileştirmenin yapılabileceğini düşünüyorum” dedi.

'Umut hakkıyla alakalı ortak karara dönüşen henüz bir irade söz konusu değil'

“Umut hakkı ile alakalı netleşen, komisyonda ortak bir karar haline dönüşen henüz bir irade söz konusu değil. Komisyonun mutabakatıyla, ortak kararıyla birtakım adımlar atılmalı. Yeni tartışmalara kapı aralayacak bir anlayış ve yaklaşım içerisinde değiliz” dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 2025 yılında hem dünyada hem de bölgede kritik gelişmelerin yaşandığını söyleyen Büyükataman, Suriye’deki son gelişmeleri hatırlatarak, “Terör devleti İsrail’in Orta Doğu’nun tamamını kanlı bir savaşa sürükleme planları devam etmektedir. İsrail’in bölgemizde doğrudan saldırmaya cesaret edemediği tek devlet Türkiye Cumhuriyeti’dir. İç cephemize yönelik sinsi saldırılarıyla birliğimizi hedef almaktadır. Özellikle Suriye’de Esad’ın devrilmesiyle filizlenen istikrar umudunu baltalamaya çalışmış, SDG/PYD terör örgütünü kışkırtarak Suriye’yi savaşa mahkum bırakmak istemiştir. Suriye’de 10 Mart mutabakatına uymayan SDG/YPG, Suriye’yi bölme emellerinde ısrarcı olmuş, yanlış üstüne yanlış yapmıştır. Suriye ordusunun SDG/PKK karşısında sahada gösterdiği üstünlük, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine suikast üstüne suikast düzenleyen SDG’nin iddia ettiği kadar güçlü ve etkin olmadığı gerçeğini de ifşa etmiştir. Gelinen bu noktada Fırat’ın doğusu da tıpkı batısı gibi terörden tamamen arındırılmalı, Suriye’de tek bir terörist kalmamalıdır” diye konuştu.

'Kürtleri terörle eşitleyen dil zehirlidir'

Suriye’de SDG’ye yönelik operasyonun, Kürtlere yönelik bir saldırı yapılıyormuş gibi gösterilerek algı yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Büyükataman, “Kürtleri terörle eşitleyen bu dil zehirlidir, SDG/YPG terör örgütüdür, Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi, onlar adına söz ve hak iddiasında bulunması koca bir yalandan ibarettir” dedi.

‘Terör ve terör yandaşlığı çıkmaz sokaktır'

Tüm bu gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendirdiğinin altını çizerek, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya da konuşmasında değinen İsmet Büyükataman, şunları söyledi:

“Sınırımızda şanlı Türk bayrağına el uzatmaya cüret eden alçaklar, milli birlik ve kardeşlik çağrılarımızı suistimal ederek Terörsüz Bölge hedefimizi sabote etmeye çalışanlar şunu çok iyi bilsinler ki; tarih boyunca şanlı Türk bayrağına el uzatan her hain bunun bedelini ödemiştir ve bundan sonra da ödeyeceğinden kimse şüphe etmemelidir. Terör ve terör yandaşlığı çıkmaz sokaktır. Bunu herkes kafasına iyi sokmalıdır. Tüm bunlar yaşanırken Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ilk günden itibaren vurguladığı gibi işin en hayati tarafı elbette iç cephemizin sağlam tutulmasıdır.”

‘Taviz verilmeden terör örgütünün feshi sağlandı'

2025 yılının en önemli olaylarının başında Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında elde edilen kazanımların geldiğini söyleyen Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kapsamda terör örgütü PKK kendini feshettiğini açıklamış, kırk yıllık terör belasının son bulması için önemli bir eşik aşılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir taviz vermeden, hiçbir pazarlık yapmadan terör örgütünün ön şartsız bir şekilde feshini sağlamıştır. Buna rağmen ne yazık ki muhalefet partileri çağları aşan bu devlet politikasını sulandırmaya çalışmış, bu kutlu hedefi sabote etmeye yeltenmişlerdir. CHP neredeyse her gün suni bir gündemle karşımıza çıkmakta ve Türkiye düşmanlarının diliyle konuşarak Türkiye karşıtlarının oluşturduğu emperyalist cephede konumlanmaktadır. Diğer yandan Türk milliyetçiliğini adeta bir istismar aracı olarak kullanmaktan başka hiçbir siyaset üretemeyen, hamaset çukurunda çırpınan İP kendi menfaatleri uğruna adeta ülke ve dünya gerçeklerini reddetmektedir. Terörsüz Türkiye Hedefimiz adım adım ilerledikçe, Türkiye başarıya yaklaştıkça uykuları kaçanlar, panik içerisinde Terörsüz Türkiye hedefimizi karalamaya çalışıp, partimize iftira atanlar için son yaklaşmıştır.”

‘Türk milleti bu projenin arkasında'

Terörsüz Türkiye sürecinin devam edeceğini vurgulayan Büyükataman, şöyle konuştu:

“Terörsüz Türkiye süreci tabii ki devam edecek. Bunun kararlılıkla devamı konusunda hiç kimsenin endişesi olmasın. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapmış olduğumuz ziyaretlerde o bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan tahmin edilemeyecek ölçüde bir iyi niyete, samimiyete, mutluluklarına, bu anlamda ortaya konulan gayretten kaynaklı mutluluklarına şahit olduk. Gerçekten hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem Türk milleti, kırk küsur yılı aşkın bir süredir verilen bu terörle mücadeleden yorgun düştü. Dolayısıyla herkes iyi niyetle bu belanın bir an önce Türkiye gündeminden artık kesin çıkarılmasını ve bin yıllık kardeşlik hukukunun ne pahasına olursa olsun yeniden tesis edilmesini, muhafaza edilmesini iyi niyetle ifade ediyor. Türk milleti bu projenin arkasında. Türk, Kürt bu ülkede yaşayan 86 milyon vatandaşımız etnik kökeni ne olursa olsun, inancı, dini inancı, tercihi ne olursa olsun terör belasından artık Türkiye’nin arındırılması konusunda kesin bir ittifak halinde. Dolayısıyla belki ilk defa bu ölçüde bir samimi, bir birlikteliğin bu konuyla alakalı bir olumlu iklimin oluştuğuna şahit oluyoruz. Bu olumlu iklimin ve tavrın Türkiye'yi gerçekten daha iyi noktalara taşıyacağına, terörsüz Türkiye'nin hakim kılınacağına vesile olacağı hususunda hiçbir endişe taşımıyoruz.”

‘Yeni tartışmalara kapı aralamayacağız'

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Büyükataman, Abdullah Öcalan’a Umut Hakkı ile ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın yaptığı açıklamanın sorulması üzerine ise şunları söyledi:

“Umut hakkı ile alakalı netleşen, bu komisyonda ortak bir karar haline dönüşen henüz bir irade söz konusu değil. Komisyon çalışmalarını yapsın. O komisyonun müşterek iradesiyle bu hususta yasal anlamda atılması icap eden adımlar konusunda oluşacak mutabakat neyi gerektiriyorsa, Milliyetçi Hareket Partisi de o konuda katkı sunmaya hazır bir anlayış içerisinde başından bu yana. Onun için bir önümüzdeki haftayı bir bekleyelim bu konuda. İhtiyaç olursa niye olmasın. Feti Bey öyle açıkladı da netice itibarıyla orada bir komisyon var. Komisyonun mutabakatıyla, ortak kararıyla birtakım adımlar atılmalı. Öyle olursa zaten bir anlam ifade eder, bir karşılık bulmuş olduk. Yeni tartışmalara kapı aralayacak bir anlayış ve yaklaşım içerisinde değiliz. Bu itibarla orada oluşacak umumun, katılım heyetinin tamamının mutabık kalacağı makul çerçevede, makul zeminlerde oluşturacağı çözümleri önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz.”

‘Kaybedecek bir tane bile evladımız yoktur'

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Milli Ahlak Reformu’ açıklamasına da değinen Büyükataman, “Suça karışmış veya suç işlemiş çocuklarla ilgili ne gereksiyorsa yapmalıyız. Adaletin sağlanması için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kaybedecek bir tane bile evladımız yoktur. Harap edecek bir tane gencimiz olmayacaktır. Bu noktada Sayın Genel Başkanımızın ‘Milli Ahlak Reformu’ başlatmalıyız çağrısı son derece önemlidir. Ailelerimiz, eğitim kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz hazırlanacak acil eylem planı çerçevesinde milli ahlakı müdafaa edecek bir mücadeleyi hiç gecikmeden başlatmalıdır. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları elinden gelen her şeyi yapmaya, milletimizi saran bu kötü alışkanlarla ve ahlaki çöküşle her alanda mücadele etmeye hazırdır” dedi.