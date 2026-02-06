  1. Ekonomim
Sakarya'da emekli bir polis, eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı silahla vurarak öldürdü.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli bir polis, eşini evde, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı ise ofisinde silahla vurdu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelerde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.   Emekli polis, eşini ve MHP ilçe başkanını öldürdü - Resim : 1

Emekli polis ise işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.