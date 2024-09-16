Emekli profesörün çıplak cesedi bulunmuştu: Oğlu tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöp dökme alanında plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette cesedi bulunan Selçuk Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’in gözaltına alınan oğlu O. Doludeniz’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından ’kasten öldürme’ iddiasıyla mahkemeye sevk edilen O. Doludeniz tutuklandı.



Babasının cesedini bidona koyup, ticari taksi ile çöp alanına götürmüş

Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı’daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi. Öte yandan ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.