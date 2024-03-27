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Emekli promosyon başvurusunda bankalarda altyapı sorunu

Kamu bankaları için yeni emekli promosyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekliler kamu bankalarına başvurmaya başlarken, bankaların altyapısında bazı sorunlarla karşılaşıldığı belirtiliyor.

Haber Merkezi
İHA
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Emekli promosyon başvurusunda bankalarda altyapı sorunu
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Bankalarda yaşanan altyapı sorunu nedeniyle emekliler, promosyon başvurusunda problemler yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kamu bankaları için yeni emekli promosyon rakamlarını açıklamasının ardından emekliler, kamu bankalarına başvurmaya başladı.

Ancak emeklilerin, promosyon başvurusunda bankaların altyapı sorunuyla karşılaştığı görüldü.

Bir kamu bankasının web sitesinde mobil şubeden emekli maaşının taşınabildiğini belirtilirken, mobil şubeye girildiğinde ise gerçek şubeye başvurulması gerektiği söyleniyor.

 