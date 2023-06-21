Emekli ve memurlara kira yardımı yapılması için kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli ve memurlara kira yardımı yapılmasını içeren iki ayrı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu belirtti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomik olumsuzluklardan etkilenen toplumsal gruplardan birisinin de emekliler olduğunu ifade etti.

Emekli vatandaşların aldığı maaşın, temel ihtiyaçlardaki fiyat artışı karşısında değersizleştiğini söyleyen Gürer, şöyle konuştu:

"Maddi anlamda sorunlu bir sürecin içinde olan emeklilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında dahi zorlandıkları bir dönemden geçiliyor. TÜRK-İŞ tarafından açıklanan mayıs ayı verilerine göre açlık sınırı 10 bin 362, yoksulluk sınırı ise 33 bin 732 liraya yükseldi. Bu durum özellikle ev sahibi olmayan emekli ve memurlar için külfete dönüştü. Vatandaşların özellikle barınmasıyla ilgili sorun her geçen gün artıyor. Bunları dikkate alarak emekliler ve memurlar için kira yardımı yapılması yönünde iki ayrı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundum."

Kendisine ait evi olmayan emeklilere kira bedelinin üçte ikisi oranında, memurlara ise 4 bin lira kira yardımı yapılmasını istediklerini anlatan Gürer, "Bu yardımlar emekli ve memurlarımıza sağlıklı bir konumda yaşama konusunda katkıda bulunmuş olacaktır." dedi.