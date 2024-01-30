Emekliler için seyyanen zam teklifi: Rakam paylaşıldı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki maaş zamlarına ilişkin konuştu. Memurlaya yapılan seyyanen zammı “memnuniyet verici” olarak nitelendiren Aksakal, ancak çalışan ile emekli memur maaşları arasında ciddi bir fark oluştuğunu aktararak şöyle konuştu:

* 45 bin lira olan bir çalışanın maaşı, emeklilikte 19-20 bin seviyesine düşüyor. Bu şekilde çalışan bir memur da emekliliği ertelemeyi tercih ediyor. Bu da devletimize kıdem tazminatı konusunda çok sıkıntı yaratacaktır.

DSP'nin teklifini açıkladı

DSP'nin konuya ilişkin tekliflerini paylaşan Aksakal, "Teklifimiz, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olmasıdır. Yerel seçimin yaklaştığı bu süreçte bahsettiğimiz kesimlere en az 5 bin lira seyyanen zam yapılmalı ancak seyyanen zam herkese eşit değil, maaş farklarını daraltacak şekilde yapılmalı" diye konuştu.

Faiz indirimi ne zaman başlayacak?

DSP Genel Başkanı Aksakal, olağanüstü gelişmeler dışında faiz artışlarının da yapılmaması gerektiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine de Eylül 2024'ten sonra başlaması görüşünde olduklarını kaydetti.