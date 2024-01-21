Emekliler, Kartal Meydanı'ndan seslendi: Bir günle yıllarımız gasp edildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasından yararlanamayan, çalışanlar "2000 sorası SGK'lıya kademeli emeklilik gelsin" talebiyle sokağa çıktı. Emeklilikte Adalet Derneği üyesi binlerce emekçi, İstanbul Kartal Meydanı’nda "20 sene sonra emekliliğe hayır" diye seslendi.

Emeklilikte Adalet Derneği üyeleri Kartal'da miting düzenledi. Kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesi talep edilirken emekli maaşlarının geçinebilecek orana yükseltilmesi gerektiği de vurgulandı.

En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası emekli maaşlarına yapılan zam oranlarını açıklamıştı. Erdoğan, ''SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

"Bir günle yıllarımız gasp edildi"

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) üyesi binlerce emekçi, İstanbul Kartal Meydanı’nda bir araya geldi. EYT düzenlemesi ile sigorta girişleri 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olan emekçilerin emeklilik hakkından mahrum bırakıldıklarını belirten emekçiler, "Bir günle yıllarımız gasp edildi” dedi.

Birçok ilden Kartal Meydanı’na gelen emekçilere, EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu seslendi. Uğurlu "1 gecede 17 sene yaşlandık. Severek gittiğimiz işimize giderken emeklerimizin boşa sayıldığını hissettik. Ülkemizde kendimizi yok hükmünde ve dışlanmışlığın en üst seviyesinde hissettik. İkinci sınıf vatandaş hissettik” dedi.

“Sabrımız kalmadı” diyen Uğurlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Onurumuz için, sadaka değil hak mücadelesi için, mezarda emekliliği kabul etmediğimiz için, 17-20 yılımız yok sayıldığı için, 9 Eylül ve sonrası işe girenler öncesinde işe girenlerle aynı anayasal haklara sahip çalışanlardır demek için, akranlarımızda daha fazla prim ve hizmetimiz olmasına rağmen 20 sene sonra emekliliğe hayır demek için buradayız. Bizler sadaka, lütuf, avantaj değil anamızın ak sütü gibi helal olan hakkımızı istiyoruz.”

"Adalet istiyoruz"

Uğurlu “Bizler konuşur konuşur susar diyebileceğiniz bir kitle değiliz. Çığ gibi büyüyoruz ve bu hakkı alana kadar asla vazgeçemeyeceğiz. Devlet vatandaşına adil adaletli olmak zorunda. Geleceğimizi çalamazsınız. Nasıl bir yasa çıkardınız ki her yerden mağduriyet yağıyor. Bildiğiniz halde susmanız, görmezden gelmeniz, aldığınız yanlış kararların üstünü örtemez. Emeklilere reva görülen açlık sınırının altındaki maaş bu ülkenin ayıbıdır. Bizlerden destek bekleyen siyasetçiler önce bizim hakkımızı teslim edecekler. Bu adaletsizliğe sessiz kalmak, ortak olmaktır. Geç gelen adalet de adalet değildir” dedi.

"Emeklileri yaşaması imkansız hale getirildi"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bir konuşma yaptı. Çerkezoğlu, “En temel hakkımız olan emeklilik hakkımıza sahip çıkmak için buradayız. Yeryüzündeki en onurlu şey emeğine, onuruna sahip çıkmaktır. Bu ülkeye değerler katıp değerler üretiyoruz. Bu ülkede hepimizin belli bir süre çalıştıktan sonra emekli olmak ve emekli olduktan sonra da insanca yaşamak yurttaşlık hakkıdır. Ne yazık ki bu ülkede emekli olmak da emekli olduktan sonra yaşayabilmek de neredeyse imkansız hale getirildi. Elbette yöneticiler düzenlemeler yapabilir ancak bu düzenlemeler adil olmalıdır. Tüm adaletsizliklerin ortadan kaldırılması gerekir. Bir günde emeklilik hakkının 17 yıl ötelenmesi kabul edilemez. Derhal bu yanlıştan dönülmelidir. Sizin emeklilikte adalet mücadeleniz onurlu bir mücadeledir” dedi.