'Emekliler spor yapmak için, fit kalmak için çalışmıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından çalışmayan emeklilere bir defalığına 5 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Erdoğan'ın emeklilere bir defaya mahsus verdiği 5 bin lira, bugünkü koşullarda ancak sadaka sayılabilir. Onu da çalışan ve çalışmayan emekli diye ikiye ayırdı. Zaten çalışan emekliler, emekli maaşlarından kesinti yapılan grup, bu şekilde bir defa daha cezalandırılmış oluyor." dedi.

Adıgüzel açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Erdoğan'ın emeklilere bir defaya mahsus verdiği 5 bin lira, bugünkü koşullarda ancak sadaka sayılabilir. Onu da çalışan ve çalışmayan emekli diye ikiye ayırdı. Zaten çalışan emekliler, emekli maaşlarından kesinti yapılan grup, bu şekilde bir defa daha cezalandırılmış oluyor. Erdoğan, emeklilerin emekli olduktan sonra neden çalıştıklarının farkında değil. Herhalde, emekliler spor yapmak için, fit kalmak için çalışıyor, öyle sanıyor olmalı. Bugünkü Türkiye'de, getirdiğiniz bu ekonomik koşullarda eğer 70 yaşında bir emekli gece yarısı çöp kutusundan yiyecek arıyorsa Sayın Erdoğan bu hem senin ayıbın hem de sistemin ayıbı.

Çalışan emekli sayısı, Türkiye'de her yıl katlanarak artıyor, şu anda 1 milyon 700 binin üzerinde. Peki bu insanlar emekli olduktan sonra neden çalışıyorlar? Bunu hiç düşündün mü? Şimdi de tutmuş, o verdiğin sadakayı bile çalışan çalışmayan olarak ayırıyorsun. Peki para mı yok, hayır var. Ama hükümet ve Erdoğan, Kur Korumalı Mevduat’ta parası olanın parasına para eklemek için kullanıyor. Merkez Bankası'nın arka kapısından bir gecede milyarlarca doları kaçıran ve sarayın bir yıllık harcamasının 5 milyar lira olduğu bir dönemde, çalışan emeklileri ayırıp onları bu verdiği sadaka niyetine 5 bin liradan mahrum bıraktı. Takdir, Türk milletinin ve özellikle de çalışan ve çalışmayan tüm emeklilerimizin.”