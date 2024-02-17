Emeklilerden bayram ikramiyesi talebi: Yeniden güncellenmeli

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilere verilen bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselttiklerini duyurdu.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün de, emekliye bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesi hakkında açıklama yaptı.

Ergün, şunları kaydetti:

“Son 6 yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emekliler, 2024 yılında sadece 4,5 kilo et alabilmektedir. TÜİK’in rakamlarına göre bile yüzde 184 reel kayba uğramıştır. Yani TÜİK rakamlarını dikkate alarak bir hesaplama yapılsa dahi en düşük emekli ikramiyesinin 5 bin 679,08 TL olması gerekir. Piyasa koşullarına bakıldığında ise o günlerde bir küçükbaş kurbanlık fiyatı baz alındığında yaklaşık aynı rakama ulaşılmaktadır ancak açıklanan 3 bin TL ikramiye tutarı; kabul edilebilir, sindirilebilir, vicdanlarda onaylanabilir bir rakam olmaktan uzak kalmıştır. Bu gerçekler doğrultusunda emekli bayram ikramiyeleri de gerçekçi kriterlere göre yeniden güncellenmelidir.”