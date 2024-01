Emeklilerden hükümete: Krizin faturasını bize ödetmeyin

Takip Et

Birleşik Emekliler Sendikası (BES) çağrısıyla Kartal Meydanı'nda gerçekleşen eylemde konuşan BES Genel Sekreteri Aysel Lüle, “İktidarın yanlış politikalarının bedelini biz emekliler ödemeyeceğiz” diyerek şunları söyledi:

"TÜİK 16.2 milyon emeklinin maaş artışlarında belirleyici olan enflasyon oranlarını 3 Ocak'ta açıkladı. Her zamanki gibi TÜİK'in baskılanmış enflasyon verileri biz emeklileri yanıltmadı ve bizleri yok saydı. TÜİK enflasyon verilerini belirlerken ekmek, peynir, et, zeytinyağı gibi günlük zorunlu tüketim ürünleri ve ev kiraları gibi enflasyonu en fazla etkileyen yüzdelik katılım oranın düşük gösterilmesi ile 6 aylık enflasyon oranı %37.57 olarak açıklandı. Bu oran gerçeği yansıtmadığı gibi maalesef her geçen gün emeklileri daha derin bir yoksulluğa mahkum etmektedir.

"Emekliler ayrıştırıldı"

Ülkemizde emekliler ekmeği aynı fiyata alırken maalesef emekliler SGK, Bağkur ve memur emeklileri olarak ayrıştırılarak memur emeklisine %50 artış öngörülürken SGK ve Bağkur emeklisine % 37,57’lik bir artış öngörülmektedir.

Bizler biliyoruz ki emeklilerin her geçen yıl daha yoksullaşmasının nedeni enflasyon değil, siyasi iktidarın uyguladığı politika sebep, sonucu ise enflasyondur. Seçtiklerimizin zenginleşmesini değil toplumun refah payının artmasını istiyoruz.”

Taleplerini sıraladılar

Lüle, emekliler olarak taleplerini ise şöyle açıkladı:

"En düşük emekli aylığının taban ücretinin (kök maaşının) 17.002TL’ye yükseltilmesi. Cumhurbaşkanı bütçesine yapılan %85’lik artışın aynı oranda ayrımsız bütün emeklilere yapılması, sağlıkta katkı payının kaldırılması, iki bayram verilen ikramiyenin asgari ücret oranına yükseltilmesi, emekli sendikaları ile görüşülerek emekli ücretlerinin toplu sözleşmeyle belirlenmesi"