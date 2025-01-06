Emeklilerden maaş zamlarına protesto: Aylıklar kiraya yetmiyor

Emekliler maaş zamlarını protesto için alanlara indi. Tüm Emekliler Sendikası ile Türkiye Emekliler Derneği Mersin Şubesi üyeleri, emekli maaşlarına yapılan zamlarını tabutlu eylemle protesto etti.

Emekli maaş zammına tepkiler büyüyor

Eyleme katılan üyeler, bir maket tabutun üzerine "Emekli öldü. Emeklinin ruhuna el Fatiha" yazan emekliler, maaş zammına tepki gösterdi.

'Aylıklar kiraya yetmez oldu'

Eylemde basın açıklamasını okuyan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"AKP ve ortakları yoksullaştırmada politikasında geri adım atmıyor. Daha önce emekliler arasında durumu görece daha iyi olan memur emeklilerini de ısrarla büyük yoksul kümesine itiyor. Bu ücret ve aylıklarla emekliler doyamaz, barınamaz, geçinemez. Emekliler iş arıyor. En verimli çağlarında istihdam edilmeleri gereken çocuklarımızın ve torunlarımızın işsizliği afet boyutundayken emekliler geçinemediği için çalışmak zorunda kalıyor. İktidar yoksulluğu ve mağduriyeti kader olarak kabullenmemizi, sosyal yardımlarla yetinmemizi, ucuz ekmek, bedava çorba peşinde koşmamızı bekliyor. Kiracılık lüks oldu barınamıyoruz. Dünyanın her yerinde mütevazi de olsa geliri olan her insan bütçesine uygun bir ev bularak barınabilir. Çok değil, dört beş yıl öncesine kadar bizde de böyleydi. İktidarda ne oldu da emekçiler bu kadar sefil duruma geldi. Aylıklar kiraya yetmez oldu. En ücra yerdeki en sağlıksız konutlar bile doldu taştı. Yurttaşın bütçesi barınmaya yetmez oldu."