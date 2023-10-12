Emeklilere 5 bin liralık ödeme düzenlemesi teklife eklendi

Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenleme TBMM'de görüşülecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere bir sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağını açıklamış ancak çalışan emeklilerin kapsam dışında tutulacağını açıklamıştı.